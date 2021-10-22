Соответствующий запрос поддержала Верховная Рада, «За» проголосовали 212 депутатов, «против» — только 1 и 53 парламентария воздержались. Дальше — решение за президентом страны Владимиром Зеленским.
Между тем, это решение может быть не поддержано украинскими радикалами. они неоднократно критиковали Усика за недостаточно проукраинскую позицию и за то, что не считает русских врагами. Прямо перед боем с Джошуа бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко пожелал украинскому боксеры проигрыша за то, что снялся в клипе крымского дуэта «Анна-Мария».
Совсем недавно Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, когда в ночь на 26 сентября он одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа, отобрав у последнего сразу четыре титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.
Известно, что за бой украинец получил 3 миллиона фунтов, то есть почти 300 миллионов рублей.
По условиям контракта проигравшая сторона имела право на матч-реванш, чем Джошуа и воспользовался. По предварительным данным бой может состояться в апреле будущего года.
*Деятельность организации запрещена в РФ