Украинскому боксеру, обладателю титулов чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александру Усику предложили присвоить государственную награду. Об этом 22 октября написали Vesti.ua

Соответствующий запрос поддержала Верховная Рада, «За» проголосовали 212 депутатов, «против» — только 1 и 53 парламентария воздержались. Дальше — решение за президентом страны Владимиром Зеленским.

Между тем, это решение может быть не поддержано украинскими радикалами. они неоднократно критиковали Усика за недостаточно проукраинскую позицию и за то, что не считает русских врагами. Прямо перед боем с Джошуа бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко пожелал украинскому боксеры проигрыша за то, что снялся в клипе крымского дуэта «Анна-Мария».

«Игра в кальмара» под Радой: требуют прекратить «тарифный геноцид» © Telegram-канал PavlovskyNews Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, когда в ночь на 26 сентября он одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа, отобрав у последнего сразу четыре титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Известно, что за бой украинец получил 3 миллиона фунтов, то есть почти 300 миллионов рублей.

По условиям контракта проигравшая сторона имела право на матч-реванш, чем Джошуа и воспользовался. По предварительным данным бой может состояться в апреле будущего года.

*Деятельность организации запрещена в РФ