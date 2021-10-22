По его словам, в ходе телефонного разговора между лидерами России, Германии и Франции Путин объяснил Макрону и Меркель неадекватность попыток созвать новый саммит «нормандской четверки», раз Киев не выполняет решения предыдущего.
«Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже — а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», — подчеркнул Лавров.
По его словам, Путин поддержал предложение Меркель и Макрона министрам иностранных дел и внешнеполитическим советникам поработать над тем, «как можно выйти на результативный саммит, на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств», но не обещал созвать встречу министров иностранных дел, как сказал об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«То, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел — это уже передергивание», — подчеркнул Лавров.