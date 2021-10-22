Президент России Владимир Путин не обещал созвать встречу министров иностранных дел в нормандском формате, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 22 октября

По его словам, в ходе телефонного разговора между лидерами России, Германии и Франции Путин объяснил Макрону и Меркель неадекватность попыток созвать новый саммит «нормандской четверки», раз Киев не выполняет решения предыдущего.

«Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже — а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», — подчеркнул Лавров.

Путин назвал политическую ситуацию на Украине тупиком © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба.

«То, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел — это уже передергивание», — подчеркнул Лавров.