Под Верховной Радой Украины проходит митинг с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому остановить «тарифный геноцид». Организована акция в стиле популярной сейчас игры на выживание из сериала «Игра в кальмара». Об этом 22 октября написал Telegram-канал PavlovskyNews

Митингующие заявляют, что платежки в 4 тысячи гривен (это более 10 тысяч рублей) для многих украинцев просто неподъемная сумма.

Об этом протестующие решили сообщить руководству страны довольно интересным способом: выстроившись в фигуры из южнокорейского сериала. При этом участники митинга одеты в одинаковые жилетки с порядковыми числами на груди и спине, как это было в «Кальмаре».

Немало среди недовольных, вышедших к Раде, и пожилых людей. Например, один из митингующих рассказал журналистам, что неоднократно пытался выяснить, откуда у него взялся долг за отопление в размере 11,2 тысяч гривен (почти 30 тысяч рублей), но вместо ответа получал предложение написать письмо в «Киевтеплоэнерго».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна входит в отопительный сезон со стабильной политикой. Между тем в ряде регионов уже начались проблемы: мэры и главы отдельных администраций сообщают, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.

В то же время, эксперты утверждают, что газовые хранилища страны практически пусты, и тарифы для населения и социальных учреждений неизбежно будут расти. Это мнение подтвердил и глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, заявивший, что Украине не хватает газа в объеме «10 млрд кубометров сейчас».