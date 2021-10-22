Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, посетившая недавно Москву для проведения переговоров с целью урегулирования конфликта на Украине, несёт непосредственную ответственность за этот конфликт и гибель и ранения десятков тысяч людей, написал эквадорский профессор Родольфо Буэно в статье, опубликованной испанским интернет-изданием «Ребелион»

Нуланд привезла в Москву «кейс замены Зеленского» - Шарий © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Виктора Януковича.

В перехваченном и опубликованном телефонном разговоре Нуланд с американским послом на Украине она обсуждала, кто из лидеров оппозиции должен стать новым президентом, и кто — войти в правительство после победы переворота, напоминает Буэно.

«Возникает вопрос: почему эти американские дипломаты тогда вели себя неподобающе своему положению? Если бы они вели себя дипломатично и не влезали в чужие внутренние дела, десятки тысяч людей не были бы ранены или убиты в ходе украинского конфликта», — указывает автор.

Основную вину за гибель людей в ходе конфликта на Украине несёт «убийственная деятельность» американской дипломатии, считает эквадорский обозреватель.