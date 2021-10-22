Автор, обучавшийся в СССР в шестидесятых годах прошлого века, указывает, что именно Нуланд была активным организатором беспорядков, закончившихся свержением законного президента страны Виктора Януковича.
В перехваченном и опубликованном телефонном разговоре Нуланд с американским послом на Украине она обсуждала, кто из лидеров оппозиции должен стать новым президентом, и кто — войти в правительство после победы переворота, напоминает Буэно.
«Возникает вопрос: почему эти американские дипломаты тогда вели себя неподобающе своему положению? Если бы они вели себя дипломатично и не влезали в чужие внутренние дела, десятки тысяч людей не были бы ранены или убиты в ходе украинского конфликта», — указывает автор.
Основную вину за гибель людей в ходе конфликта на Украине несёт «убийственная деятельность» американской дипломатии, считает эквадорский обозреватель.