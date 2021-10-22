Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ждет реакции Берлина на «использование Россией газа как оружия», передает слова министра РИА Новости 22 октября

Украина добивается включения компаний «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» в сертификационную комиссию «Северного потока — 2». Кулеба выразил надежду на то, что украинские структуры будут включены в сертификационную комиссию. Ранее глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон заявлял, что Украина будет последовательно препятствовать процессу сертификации российского газопровода. Юшков объяснил, правда ли Россия выиграла от высоких цен на газ в Европе © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Это шантаж, это использование газа, как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" говорится, что если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит и мы, безусловно, ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу», — сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД Молдавии в Киеве.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.