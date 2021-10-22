Новые подробности о жизни и характере певицы Аллы Пугачевой 22 октября рассказал ее коллега Михаил Звездинский, известный песней «Очарована, околдована». Сделал он это в эфире нового выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым

«Показал упаковку. В ней 50 тысяч рублей. Он говорит: "Пусть Аллочка споет что-нибудь". Она говорит: "Передай ему, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет"», — процитировал певец ответ Пугачевой.

Свое родство с донским казаком Емельяном Пугачевым певица отрицает, однако в данном случае она, по всей видимости, имела в виду, что все же причисляет себя если не к потомкам, то идейным последователям «руководителя самого мощного в XVIII веке крестьянского восстания, потрясшего господствующий самодержавно-крепостнический строй тогдашней России».