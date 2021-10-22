Певца Александра Серова, ранее госпитализированного с диагнозом COVID-19, выписали. Об этом 21 октября сообщил портал teleprogramma.pro со ссылкой на администратора исполнителя

Заслужил? Бывшая Серова заявила, что COVID-19 стал наказанием для певца © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Про него (Серова — ред.) разное писали за последнее время. Но хочу сказать, что Александр Николаевич сегодня выписывается. Все с ним нормально», процитировал портал одного из представителей больницы, не называя его имени.

Между тем, совсем недавно давний друг Серова, композитор Игорь Крутой призывал поклонников молиться за здоровье артиста. Позже к его предложению присоединился и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, также предложивший поклонникам обратиться к богу с просьбой о благополучии Серова.

Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец.