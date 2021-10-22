В больницу артист попал 9 октября, позже в СМИ появлялась информация, что состояние его критически ухудшается, зафиксированы 75%-е поражение легких и дыхательная недостаточностью. Какое-то время певец провел в реанимации.
«Про него (Серова — ред.) разное писали за последнее время. Но хочу сказать, что Александр Николаевич сегодня выписывается. Все с ним нормально», процитировал портал одного из представителей больницы, не называя его имени.
Между тем, совсем недавно давний друг Серова, композитор Игорь Крутой призывал поклонников молиться за здоровье артиста. Позже к его предложению присоединился и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, также предложивший поклонникам обратиться к богу с просьбой о благополучии Серова.
Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец.