Украина располагает ресурсами, политической волей и амбициями, чтобы превратиться в ключевого поставщика зеленого водорода в страны Европейского союза. Программную речь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы обнародовала «Европейская правда» 21 октября

По его словам, уже есть первые проекты и, по оптимистическому сценарию, к 2024 году Украина сможет запустить первые экспортные поставки. Посол ЕС объяснил, почему Украина не получит электроэнергию из Евросоюза © CC0, Pixabay

«Зеленый водород — это вопрос стратегии. Мы не боимся ступать на "неизведанную землю". Внешнюю политику действующего президента [Владимира[ Зеленского определяют словом — это "амбиции". Президент устанавливает очень амбициозные цели. И это единственный способ достичь больших, амбициозных результатов», — сказал Кулеба.

Среди результатов 23-го саммита Украина-ЕС он отдельно упомянул договоренность о постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС. По его словам, год назад это тоже не представлялось возможным.

Двенадцатого октября в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС. В том числе Украина и Евросоюз подписали ряд соглашений, одним из которых является договоренность о едином авиационном пространстве.