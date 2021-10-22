«Женщина вместе с сестрой в аэропорту "Борисполь" пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие. <…> Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом», — говорится в посте.
Поддельные сертификаты направили на проведение необходимых экспертиз.
«В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам», — резюмировали в Нацполиции.
Заболеваемость коронавирусом на Украине растет с каждым днем. Только за минувшие сутки заболели почти 24 тысячи украинцев. При этом вакцинируются в стране неохотно.