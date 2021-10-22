Сотрудники Национальной полиции Украины намерены привлечь к ответственности бывшего депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая использовала поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом 22 октября сообщили в Facebook-группе полиции

В Харькове украинцы разбогатели на вранье о коронавирусе © Weber/Eibner-Hressefoto/picture alliance Поддельные сертификаты направили на проведение необходимых экспертиз. «В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам», — резюмировали в Нацполиции. Заболеваемость коронавирусом на Украине растет с каждым днем. Только за минувшие сутки заболели почти 24 тысячи украинцев. При этом вакцинируются в стране неохотно.