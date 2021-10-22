Победительницей конкурса красоты «Мисс Украина-2021» стала 22-летняя модель и танцовщица Александра Яремчук. Она представит Украину на Miss World-2021, который пройдет в Пуэрто-Рико в декабре. Об этом 22 октября написала газета «КП в Украине»

Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Израиля © president.gov.ua Тина Кароль, сидевшая в жюри, спросила у Яремчук, кто изображен на купюре в 1 тыс. гривен. Конкурсантка ответила правильно: «Владимир Вернадский».

В итоге Яремчук получила 500 тыс. гривен (1,3 млн рублей) призовых и корону стоимостью 3 млн долларов. Изготовил ее американский ювелир Джейкоб Арабо, на изделие пошло 18-каратное золото, 27 сапфиров и 1250 бриллиантов разной формы.

Второе место и звание «Вице-мисс Украина-2021» получила Луиза Филатова. Марину Литвин выбрали «Мисс Земля-2021», она будет представлять Украину на международном конкурсе Miss Earth. Титул «Мисс International-2021» достался Ольге Шамрай, она представит Украину на Miss International.