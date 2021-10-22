Соломенский суд Киева конфисковал в пользу Украины 475 вибраторов на общую сумму 635,5 тыс. гривен (почти 2 млн рублей). Об этом говорится в решении суда

Секс-гиганты: астрологи назвали самых пылких представителей зодиака © Pexels/Xavier Mestdag сказано, что работники таможенного поста «Вишневое» в Киевской области получили декларацию о ввозе в страну «аппаратуры вибромассажной электрической, не медицинского назначения» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Их незаконно завезла директор одной из компаний. Подозреваемая на судебное заседание не пришла, суд рассматривал дело без нее.

Он оштрафовал предпринимательницу и конфисковал в пользу государства все вибраторы. В числе добытых страной «массажеров» в Едином реестре досудебных расследований Украины указаны, в том числе, приборы под названиями: «Очаровательная улыбка», «Петтинг Бегемота», «Вкусное солнышко», «Специалист», «Волшебный кролик», «Высокий полет» и другие.

Их будут хранить на складе Киевской таможни Гостаможслужбы. Как распорядятся власти Украины вибраторами дальше — пока неизвестно.