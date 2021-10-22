«Дело даже не в Крыме». Михеев о том, как и почему нужно научить вежливости Турцию
«Дело даже не в Крыме». Михеев о том, как и почему нужно научить вежливости Турцию
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
В ходе разговора Зеленский подчеркнул важность государственного визита на Украину президента Израиля Ицхака Герцога, в рамках которого лидеры стран смогли принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Также Зеленский поблагодарил Беннета за поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины страны.

В ответ премьер-министр Израиля выразил благодарность Зеленскому за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине.

Обе стороны выразили намерения по дальнейшему укреплению и углублению украинско-израильского сотрудничества.