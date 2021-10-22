Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинского лидера вечером 21 октября

«Дело даже не в Крыме». Михеев о том, как и почему нужно научить вежливости Турцию © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Ицхака Герцога, в рамках которого лидеры стран смогли принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Также Зеленский поблагодарил Беннета за поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины страны.

В ответ премьер-министр Израиля выразил благодарность Зеленскому за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине.

Обе стороны выразили намерения по дальнейшему укреплению и углублению украинско-израильского сотрудничества.