В ходе разговора Зеленский подчеркнул важность государственного визита на Украину президента Израиля Ицхака Герцога, в рамках которого лидеры стран смогли принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
Также Зеленский поблагодарил Беннета за поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины страны.
В ответ премьер-министр Израиля выразил благодарность Зеленскому за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине.
Обе стороны выразили намерения по дальнейшему укреплению и углублению украинско-израильского сотрудничества.