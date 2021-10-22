Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» 21 октября назвал тупиком политическую ситуацию на Украине. Трансляцию его выступления вели российские телеканалы

Доминирование Запада в мировых делах уходит в прошлое - Путин © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Я, наверное, вас разочарую. Я не знаю ответа на этот вопрос», — сказал президент.

По его словам, украинский народ сам должен принять решение и сформировать такие органы власти, «которые отвечали бы его чаяниям».

Путин упомянул уголовное дело против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют в том числе в государственной измене.

«За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. За что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации и выстраивание отношений с соседями», — отметил президент.

По словам Путина, таким людям на Украине «голову не дают поднять»: кого-то убивают на улицах, кого-то изолируют. Складывается впечатление, что гражданам не позволят легальными способами сформировать власть, которая бы отвечала их интересам.

Жители Украины даже боятся отвечать на соцопросы, потому что страной руководит небольшая группа людей крайних политических взглядов, которая присвоила себе «лавры победителей в борьбе за независимость», продолжил Путин.

Те, кто приходил к власти, опираясь на избирателей юго-востока, сразу меняли свою политическую позицию, потому что агрессивное националистическое меньшинство «подавляло свободу принятия решений».

«Это такой тупик. Я не очень понимаю, как из него можно выйти. Ну, посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время», — добавил Путин.

Он также заявил, что угроза, возникающая из-за активных связей Украины с НАТО, имеет существенное значение.