Столтенберг: НАТО готова к контактам с Россией
Столтенберг: НАТО готова к контактам с Россией
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
По мнению сенатора, в России перестали верить планам США по налаживанию отношений с РФ.

«О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего», — написал член Совфеда.

На днях Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией. Он отметил готовность блока к сотрудничеству, даже несмотря на решение российского правительства приостановить работу дипмиссий Североатлантического альянса на территории России.