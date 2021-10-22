Член Совета Федерации Алексей Пушков 21 октября в своем Twitter прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об отношениях с Россией

Столтенберг: НАТО готова к контактам с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего», — написал член Совфеда.

О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 21, 2021

На днях Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией. Он отметил готовность блока к сотрудничеству, даже несмотря на решение российского правительства приостановить работу дипмиссий Североатлантического альянса на территории России.