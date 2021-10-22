По словам Пескова, украинский политик не обращался в Москву для получения гражданства России.
«Для того, чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством», — подчеркнул он.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила наличие у политика российского гражданства. Сам глава ОПЗЖ в ответ на это подчеркнул, что у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского.
Новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму были предъявлены Медведчуку 8 октября.