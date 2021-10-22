Моральная пропасть: Медведчук прокомментировал слова Зеленского об обмене
Моральная пропасть: Медведчук прокомментировал слова Зеленского об обмене
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
По словам Пескова, украинский политик не обращался в Москву для получения гражданства России.

«Для того, чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством», — подчеркнул он.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила наличие у политика российского гражданства. Сам глава ОПЗЖ в ответ на это подчеркнул, что у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского.

Новые обвинения по делу о государственной измене и содействии терроризму были предъявлены Медведчуку 8 октября. 