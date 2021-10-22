Гибель от рук голливудской звезды: Алек Болдуин застрелил украинку

Кинооператор Галина Хатчинс, которую американский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины

Украинка по велению «голосов в голове» сожгла тысячи гривен и долларов © -gregg- / flickr сайта.

Женщина окончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.

В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы как оператора включают фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).

По данным полиции, случайный выстрел во время съемок вестерна «Ржавчина» в США, из-за которого погибла женщина-оператор, совершил актер Алек Болдуин. Огнестрельное оружие, использовавшееся в картине, выстрелило, ранив двух человек. 42-летнюю оператора отправили санавиацией в больницу города Альбукерке, однако она скончалась от полученного ранения. Второй пострадавший — 48-летний режиссер картины. Его госпитализировали, он находится в критическом состоянии. Что именно произошло на площадке и почему оружие выстрелило, неизвестно. Полиция утверждала, что расследует, как именно использовалось оружие. Представитель продюсерской компании заявлял, что произошел «ошибочный выстрел» из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.

Помимо исполнения главной роли Болдуин выступает как продюсер фильма «Ржавчина». Он играет известного преступника Харланда Раста (rust — с английского «ржавчина»), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве. После этого семья отправляется в бега.