Выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте, обвинившего главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в шантаже Варшавы, прервали упоминанием президента России Владимира Путина, передало на днях издание Die Welt

«Эгоистичная и циничная». Василь Вакаров о том, как Польша перехитрила Украину и работает с Россией © Facebook, Василь Вакаров

«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — сказал Моравецкий.

По его словам, подобная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.

Многие европарламентарии оценили слова польского премьера негативно. Чтобы оборвать речь Моравецкого, председатель Европейской народной партии Манфред Вебер указал на то, что скандальное заявление польского премьера может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией. Вебер отметил, что такое выступление якобы порадует президента России Владимира Путина.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском союзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!», — заявил Манфред Вебер.

Ранее Моравецкий заявил, что Евросоюз превращается из объединения равных и свободных держав в централизованную организацию, которая доминирует над странами-участниками. В пример он привел попытку финансового давления Европейской комиссии на решения польских органов власти.

В начале октября польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским. Судьи поставили конституцию Польши выше любых других правовых норм. 7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы.