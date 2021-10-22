Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пользе COVID-19 в борьбе с онкологическими заболеваниями. Видео с его выступлением 21 октября опубликовал Telegram-канал «Пул Первого»

Лукашенко пообещал не сбегать после отставки © president.gov.by

«Самое лучшее, что не оспаривает мой помощник Косинец — ковид не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются (они это уже заметили), а что-то происходит такое… Я буду рад, если как с гриппом», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что лечить пациентов с коронавирусом «все-таки легче, чем онкологических».

«Поэтому, дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что хочет привиться от коронавируса, но только белорусской вакциной.