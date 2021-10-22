В нем говорится, что арест Косяка был противоправным и вероломным, а заявления Киева расходятся с действительностью.
Посольство утверждает, что дважды направляло в украинский МИД ноту с просьбой подтвердить информацию о задержании россиянина и соблюдать Консульскую конвенцию.
«К сожалению, оба наши обращения до настоящего времени не удостоились внимания украинской стороны», — отметили российские дипломаты.
Посольство призвало обеспечить доступ консула к задержанному.
«Рекомендовали бы также украинскому МИД своевременно знакомиться с направляемыми нами в его адрес документами», — сказано в комментарии.
Косяк был задержан 13 октября. ЛНР заявила, что он является наблюдателем в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Украина утверждает, что он под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские войска, тем самым нарушив режим прекращения огня.
В Киеве отметили, что Россия отреагировала на произошедшее «только на шестой день», что «ярко демонстрирует» ее отношение к людям с российскими паспортами.