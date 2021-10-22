Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По мнению Вакарова, выполнение Минских соглашений не выгодно ни одной из сторон конфликта. На прямые переговоры с Донецком и Луганском Украина не пойдет, так как это переведет конфликт в статус внутриукраинского, подчеркнул эксперт.
«Я не считаю, что Украина не выполняет Минские соглашения. Я считаю, что никто не выполняет Минские соглашения. Они выписаны таким образом, что их нельзя выполнить. Почему? Я очень хорошо разбираюсь в тексте Минских соглашений и понимаю их смысл, главная цель этого документа — не просто остановить кровопролитие, остановить войну, а вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. И юридически, и экономически!», — сказал эксперт.
Все стороны конфликта движутся к его заморозке по типу приднестровского, считает Вакаров.
Полностью интервью можно прочитать здесь.