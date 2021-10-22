Минские соглашения были созданы не только ради прекращения огня, а реинтеграции народных республик в состав Украины на правах автономии. Элиты сторон конфликта не заинтересованы в этом, считает российско-украинский политолог Василь Вакаров

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

По мнению Вакарова, выполнение Минских соглашений не выгодно ни одной из сторон конфликта. На прямые переговоры с Донецком и Луганском Украина не пойдет, так как это переведет конфликт в статус внутриукраинского, подчеркнул эксперт. Карасев объяснил, почему Минские соглашения рано списывать со счетов © Вадим Карасев/Фейсбук

«Я не считаю, что Украина не выполняет Минские соглашения. Я считаю, что никто не выполняет Минские соглашения. Они выписаны таким образом, что их нельзя выполнить. Почему? Я очень хорошо разбираюсь в тексте Минских соглашений и понимаю их смысл, главная цель этого документа — не просто остановить кровопролитие, остановить войну, а вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. И юридически, и экономически!», — сказал эксперт.

Все стороны конфликта движутся к его заморозке по типу приднестровского, считает Вакаров.

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