Великобритания - ключевой военный партнер Киева, с которым его связывают тесные отношения. О возможных сценариях вмешательства в украинский конфликт рассказал в интервью Украина.ру украино-российский политолог Василь Вакаров

По мнению эксперта, выгодоприобретателями гипотетического конфликта выступят Великобритания и США, либо Россия. Украина во всех случаях останется в проигрыше, подчеркнул Вакаров. Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру

«Я думаю, что Великобритания вмешается, так как нас очень много чего связывает с этой страной. Мы с британцами сейчас более тесно дружим в военном отношении. На втором месте Соединенные Штаты Америки. Они никогда не воевали против России напрямую, но в третьих странах это частое явление», — сказал Вакаров.

Страны Евросоюза — Германия, Италия, Франция, сделают все возможное, чтобы избежать участия в российско-украинском конфликте, если он возникнет в ближайшее время, заключил эксперт.

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