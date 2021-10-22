В апреле-мае 2021 года украинская армия осуществила ротацию, а российские войска - инспекцию. Это ни что иное, как подготовка к широкомасштабной войне, рассказал в интервью Украина.ру украино-российский политолог Василь Вакаров

Конфликт тлеет, и в любую секунду он может изменить свою интенсивность, считает эксперт. Война возможна причине того, что все переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик, пояснил собеседник издания. Есть ли завтра война? Где начнется Третья мировая война

«Провокацию может создать абсолютно любой участник, настолько близко Украина с Россией к началу боевых действий! Так близко к войне мы еще никогда не были. Сегодня существуют и внутренние игроки, которые хотят войну. Они есть и на Украине, и в России. Масса тех, кто может спровоцировать», — сказал Вакаров.

Ранее сообщалось, что на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принят первый в истории «план обороны Украины», над которым работали два года. Документ является секретным.

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