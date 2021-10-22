Если Дмитрий Разумков проявит активность и получит поддержку на телеканалах одного из олигархов, то тогда у него будет не 5%, а 15% рейтинга. Это вполне возможно. Об этом рассказал директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

«В принципе, в сегодняшней ситуации Разумков может выйти на второе место после Зеленского. Но для этого нужно, чтобы люди понимали, что он представляет реальную силу, у которой есть шансы. Сегодня же он воспринимается людьми как часть команды Зеленского», — отметил эксперт.

Что касается ОПЗЖ, то она остается единственной реальной оппозицией к Зеленскому, но ей трудно будет вывести большое количество людей, полагает Погребинский.

Но какое-либо реальное противостояние нынешнему курсу, который будет олицетворять либо Зеленский, либо кто-то другой, в настоящих условиях достаточно затруднено, заключил собеседник издания.

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