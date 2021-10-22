Владимир Зеленский приближается к тем процентам голосов, которые были у Петра Порошенко. Зеленский сейчас ориентируется на его электорат, тем не менее, и сам Порошенко контролирует там свои 10-12%. Об этом рассказал директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

Эксперт подчеркнул, что это не последнее падение рейтинга Зеленского.

«Думаю, должно закончиться так, что и у Порошенко, и у Зеленского, и даже у Юлии Тимошенко — всё вместе и будут вот эти 25-27%», — полагает Погребинский.

Пока люди не поняли, кто противостоит Зеленскому, они не будут ориентироваться, но если, например, Разумков будет активно действовать и получит какую-то поддержку, в частности, поддержку на телеканалах одного из олигархов, то тогда у него будет не 5%, а 15%, заключил собеседник издания.

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