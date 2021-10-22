Россия предложила прямые газовые контракты Украине, чтобы предупредить наплыв замерзающих беженцев, к которым не готова в том числе Белоруссия и страны Европы. Об этом на днях в эфире UKRLIFE заявил украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский

По го словам, вопрос состоит в том, хватит ли Украине газа до конца, а не до начала отопительного сезона.

«Тут уже даже вопрос не в цене, а в ресурсе. И меня очень встревожило заявление [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Пескова, когда он снова сказал о возвращении к разговору о прямых контрактах. Это не потому, что Россия вдруг воспылала к нам большой любовью. Они прекрасно видят процесс подготовки к отопительному сезону и им совершенно не нужна гуманитарная катастрофа здесь. Они не готовы к беженцам на своих границах и границах Белоруссии. Как, впрочем, и Европа», — заявил эксперт.

При этом Землянский отметил, что по разным данным в украинских поземных хранилищах есть 5-7 млрд кубометров газа.

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Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.