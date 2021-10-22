Те люди, которые работают в системе Владимира Зеленского, отреагируют на падение его президентского рейтинга в том смысле, что будут бояться участвовать в произволе, который учиняет он и его команда. Об этом рассказал директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. В то же время рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

«Те люди, которые работают в системе, они будут смотреть: рейтинг Зеленского падает, значит, связывать свою судьбу с ним пол вещам, за которые можно будет потом получить — рискованно. Они же (власть — Ред.) хотят разворачивать репрессии по полной программе. Я очень надеюсь, что будет внутреннее сопротивление этому», — указал эксперт.

Продолжать политику «закручивания гаек» Зеленскому будет не так просто. Когда до людей системы будет доходить, что он теряет поддержку и это значит, что ему осталось полтора года править, то они будут вести себя более сдержанно, считает Погребинский.

Скорее всего, Зеленский для сохранения власти попытается заручиться поддержкой Запада, если там дадут понять, что они готовы поддержать за то, что он пошёл навстречу по вопросу контроля над антикоррупционными органами и требованиями МВФ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.