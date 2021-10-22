От разрыва экономических связей с Донбассом прежде всего пострадали регионы юго-востока Украины, потому что они наиболее промышленно развитые, более населены и больше всех нуждаются в топливе и генерации энергии. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В целом пострадали все регионы, потому что на Украине сейчас наблюдается недостаток всех энергоносителей — нефтепродуктов, угля, электроэнергии, вроде бы у Украины есть свой уголь на Донбассе, но теперь она не может его получать, уточнил политолог.

«Но и украинское государство в целом проиграло. Как бы ни ругали Донбасс и не считали его жителей гражданами третьего сорта, он давал значительную часть валютной выручки украинскому государству. Металлопрокат был одним из основных частей украинского экспорта. В свое время он давал чуть ли не 25% валютной выручки. Сейчас все эти предприятия стоят и Киев тоже не получает валютной выручки», — констатировал Безпалько.

Но говорить о том, что сейчас будут восстанавливаться какие-то связи мимо Киева, нельзя. Зеленский узурпирует власть и пытается выстраивать вертикаль под себя, особенно в преддверии выборов на второй срок, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.