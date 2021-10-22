Грузия, Украина и Молдавия по планам Вашингтона должны выстроить союз ГУМ. Эти страны выполнят одноразовую роль в случае глобального военного конфликта Запада с Россией, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Исход американцев из Афганистана сильно обеспокоил страны-сателлиты США, заявил эксперт. Недавний визит главы Пентагона в Киев должен был продемонстрировать украинским властям, что американцы все еще заинтересованы в Украине. «Воевать с Россией не хотят». Золотарев о том, чем закончился визит министра обороны США на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

«Эти страны давно рассматриваются американцами как страны, которые должны выполнить роль одноразовой боеголовки в случае глобального военного конфликта с Россией. Вероятность его низка, но эти страны используются в качестве некоего плацдарма, с которого идет гибридная война: вещают русофобские СМИ, работает разведка, работают диверсионные группы (на Украине действуют 9 тысяч специалистов)», — рассказал Леонков.

Украина по-прежнему остается в фарватере интересов «коллективного Запада» и ей отведена главенствующая роль в антироссийской деятельности, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.