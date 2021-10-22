Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился на месяц более чем на 8%. В статистике наметилась тревожная для него тенденция, рассказал в интервью Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

На фоне падения рейтинга партии власти неожиданно усилились позиции Юлии Тимошенко, сообщил Бондаренко.

«Я думаю, что переток от «слуг народа» идет в первую очередь к ней. И это не парадокс, а реальность. Дело в том, что в 2019 году электорат Тимошенко ушел к Зеленскому, а теперь эти разочаровавшиеся избиратели возвращаются к ней», — заявил эксперт.

Визит минобороны США на Украину, предстоящее посещение Зеленским Лондона никак не отразится на падающем рейтинге лидера, заключил Бондаренко.

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