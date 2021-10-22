Украина не научилась разделять государственную политику и национальные интересы, что прямо влияет на ухудшение экономики страны. Об этом на днях в эфире UKRLIFE заявил украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский

«В чем состоит наша глобальная проблема? Мы не умеем разделять политику и экономику… Мы бьемся до конца в ущерб себе. Зачем? Давайте сделаем то, о чем говорилось давно — разделим. У нас есть политическая составляющая взаимоотношений с Российской Федерацией…» — сказал он.

Газовый пузырь. Лопнет ли диктатура Зеленского © пресс-служба президента Украины Владимира Путина и руководству страны в целом, а значит соответствующие договоренности в преддверии отопительного сезона могут быть достигнуты.

Ранее Землянский заявил, что отсутствие контрактов на поставку газа загоняет Украину в долги и неудобное экономическое положение. Специалист напомнил, что речь идет не только о дефиците газа, но и угля, из-за недостатка которого уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на газ, тем самым только повышая его цену.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ICTV намекнул, что газ по ранее оговоренной фиксированной цене получат лишь те регионы, власти которых проявят политическую лояльность.