Украинский астролог Влад Росс спрогнозировал будущее правящей партии «Слуга народа». Свой прогноз он дал в эфире YouTube-проекта «Власть vs Влащенко» 19 октября

Радужные, трагические и в застенках: астролог предсказал судьбы украинских олигархов

«А вы смотрели третью часть [сериала] "Слуга народа"? Они сами себе предсказали судьбу. Там Зеленский сел в тюрьму вообще, а Украина развалилась. Но я думаю, это будет относиться не к нашей стране, а к партии "зеленых" (так часто называют партию Владимира Зеленского «Слуга народа» — ред.). На самом деле у них очень хорошие задатки были — обновление всего, но они идут к какой-то тоталитарной власти вот сейчас, всех подмять», — сказал Росс.

Также астролог предсказал возможные проблемы в начале 2022 году у самого президента страны, заявив, что об этом свидетельствует «вхождение Сатурна в дом власти», а эта планета — символ ниспровержения.

Даже если в 2022-м Зеленскому удастся удержаться у власти, утверждает Росс, в 2023 году его ждет новое испытание: тогда могут случиться досрочные выборы, причем как парламентские, так и президентские.