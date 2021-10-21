Поставки газа по газопроводу «Северный поток - 2» могут стартовать на следующий день после выдачи разрешения немецкого регулятора, сказал президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября

Энергокризис в Европе стал следствием неработающего капитализма - Путин © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Путин также подтвердил способность «Газпрома» нарастить поставки газа в ЕС после запуска «Северного потока — 2».

Кризис в энергетике ЕС был спровоцирован чрезмерным увлечением европейских властей «зеленой» энергетикой, что привело к снижению собственной добычи газа и отказу от долгосрочных контрактов со многими поставщиками газа из других стран, в том числе США.

Когда Китай начал активно скупать все излишки газа на мировом рынке, существенная часть сжиженного природного газа (СПГ), поставлявшегося ранее на европейский рынок, ушла в Азию.

Одновременно с этим в ЕС из-за слабого ветра на 15% уменьшилось производство электроэнергии ветровыми электростанциями. Дефицит электричества пытались компенсируют сжиганием газа на тепловых электростанциях.

Все эти факторы привели к жесточайшему дефициту газа в странах Евросоюза. В данный момент восполнить его нечем.

СПГ все так же уходит в Азию, а покупать больше российского газа Европа не может, так как сама блокирует его поставки, затягивая сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и не давая заполнить первый «Северный поток» на максимальную мощность.