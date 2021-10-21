Он напомнил, что первая нитка «Северного потока — 2» уже заполнена газом, а вторая будет наполнена в середине декабря.
Путин также подтвердил способность «Газпрома» нарастить поставки газа в ЕС после запуска «Северного потока — 2».
Кризис в энергетике ЕС был спровоцирован чрезмерным увлечением европейских властей «зеленой» энергетикой, что привело к снижению собственной добычи газа и отказу от долгосрочных контрактов со многими поставщиками газа из других стран, в том числе США.
Когда Китай начал активно скупать все излишки газа на мировом рынке, существенная часть сжиженного природного газа (СПГ), поставлявшегося ранее на европейский рынок, ушла в Азию.
Одновременно с этим в ЕС из-за слабого ветра на 15% уменьшилось производство электроэнергии ветровыми электростанциями. Дефицит электричества пытались компенсируют сжиганием газа на тепловых электростанциях.
Все эти факторы привели к жесточайшему дефициту газа в странах Евросоюза. В данный момент восполнить его нечем.
СПГ все так же уходит в Азию, а покупать больше российского газа Европа не может, так как сама блокирует его поставки, затягивая сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и не давая заполнить первый «Северный поток» на максимальную мощность.