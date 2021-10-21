«То, что мы наблюдаем сейчас на энергетических рынках, мы наверняка еще будем об этом говорить, это и есть проявление того самого капитализма, который не работает», — сказал Путин.
Он напомнил, что цена газа в Европе уже превысила $1 тыс. за тысячу кубометров благодаря рыночному регулированию.
Путин отметил, что существующая модель капитализма, которая сейчас является основой общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя.
«В её рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — подчеркнул глава государства.