Газовый кризис в Европе стал следствием неработающего капитализма, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на заседании международного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости 21 октября

«То, что мы наблюдаем сейчас на энергетических рынках, мы наверняка еще будем об этом говорить, это и есть проявление того самого капитализма, который не работает», — сказал Путин.

Путин рассказал, чего ждать от мирового продовольственного кризиса © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что существующая модель капитализма, которая сейчас является основой общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя.

«В её рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — подчеркнул глава государства.