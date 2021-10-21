«В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время», — сказал он.
По его мнению, продовольственный кризис может достичь крайних форм.
Ранее немецкий политолог Александр Рар после прибытия в Сочи для участия в дискуссионном клубе «Валдай» рассказал журналистам, что надеется задать Путину вопрос о том, следует ли ожидать продовольственного кризиса в Германии.
Почему он решил обратиться с таким вопросом к президенту России, а не к представителям германских властей, Рар не объяснил.