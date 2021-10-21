Есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться, сказал президент России Владимир Путин 21 октября в ходе выступления в рамках дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

«В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время», — сказал он.

Рар приехал в Сочи узнать у Путина будет ли в Германии продовольственный кризис © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Ранее немецкий политолог Александр Рар после прибытия в Сочи для участия в дискуссионном клубе «Валдай» рассказал журналистам, что надеется задать Путину вопрос о том, следует ли ожидать продовольственного кризиса в Германии.

Почему он решил обратиться с таким вопросом к президенту России, а не к представителям германских властей, Рар не объяснил.