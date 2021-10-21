Доминирующая роль Запада на международной арене уступает место намного более многообразной системе, сказал президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании международного клуба «Валдай» 21 октября

Глава государства отметил, что расстановка сил в нынешней мировой политике изменилась, что «предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными».

«Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», — подчеркнул Путин.

Вакцинация от коронавируса: работа над ошибками © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Он также отметил, что гуманистические начала западной политической мысли на деле оказались «болтовней».

В частности, он напомнил, что Запад сохраняет санкции в отношении государств, которые крайне нуждаются в международной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, подчеркнув, что в данном случае речь идет не о России.