Кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным, сказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его слова 21 октября приводит РИА Новости

«Кризис, с которым мы имеем дело — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», — подчеркнул Путин.

«Сложно говорить с тем, кто не отвечает за свои слова»: Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретятся © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Глава российского государства отметил, что пандемия COVID-19 стала очередным напоминанием того, насколько хрупко и уязвимо человеческое сообщество.

В целом он отметил, что эпоха перемен уже наступила.