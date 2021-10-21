«Кризис, с которым мы имеем дело — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», — подчеркнул Путин.

«Сложно говорить с тем, кто не отвечает за свои слова»: Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретятся
«Сложно говорить с тем, кто не отвечает за свои слова»: Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретятся
© пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин
Он выразил убеждение в том, что в эпоху кризиса нужно бороться за подлинные ценности, отстаивая их всеми силами.

Глава российского государства отметил, что пандемия COVID-19 стала очередным напоминанием того, насколько хрупко и уязвимо человеческое сообщество.

В целом он отметил, что эпоха перемен уже наступила.