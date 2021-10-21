«Кризис, с которым мы имеем дело — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», — подчеркнул Путин.
Он выразил убеждение в том, что в эпоху кризиса нужно бороться за подлинные ценности, отстаивая их всеми силами.
Глава российского государства отметил, что пандемия COVID-19 стала очередным напоминанием того, насколько хрупко и уязвимо человеческое сообщество.
В целом он отметил, что эпоха перемен уже наступила.