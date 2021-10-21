При пересечении границы Греции правоохранительные органы задержали гражданина Украины Александра Радкевича, который ранее принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии. Литва требует привлечь его к уголовной ответственности за участие в события 1991 года в Вильнюсе. Новость об этом 21 октября опубликовал УНИАН

В марте 1990 года Литва объявила о своей независимости от Советского Союза. Руководство СССР воспротивилось этому шагу, против также выступил ряд организаций в самой Литве, в том числе Комитет национального спасения Литовской ССР. Апогей противостояния пришелся на январь следующего года, когда в республику были введены войска, в том числе группа «Альфа». В результате штурма советскими солдатами телебашни в Вильнюсе в ночь на 13 января погибли 13 человек. Пресса и сторонники независимости Литвы обвинили в произошедшем союзное руководство. В 2019 году литовский суд приговорил к тюремному заключению по этому делу пятерых офицеров и участников штурма. Всего по делу проходят более 60 человек.

Чей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и «советских оккупантов» © AFP, PETRAS MALUKAS

«Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного в Греции гражданина Украины по запросу другого европейского государства. Консулы поддерживает с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы», — приводит УНИАН слова представителя МИД Украины Олега Николенко.

Координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в своем Facebook написала, что Радкевич сотрудничал со следственными органами Литвы, давал показания следствию как свидетель, однако вскоре сам стал обвиняемым и был заочно осужден.

«Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически лишь за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не причинили вреда какому-либо человеку, что отчетливо видно из самого приговора. Такой подход к судопроизводству является абсолютно недопустимым», — заявила она.

Она добавила, что по одному приговору с Радкевичем Литвой осуждены еще десять граждан Украины.

Литва, также как и другие страны Прибалтики — одни из основных союзников Украины. Официальный Вильнюс неоднократно высказывался в поддержку территориальной целостности Украины и поддерживал украинскую версию о вине РФ в донбасском конфликте.