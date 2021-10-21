Москва обратила внимание на агрессивно русофобские заявления, прозвучавшие в ходе визита главы минобороны США Ллойда Остина на Украину, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости 21 октября

Она отметила, что каждая страна имеет право развивать отношения по всем сферам с другими суверенными государствами.

«При этом, конечно, обратили внимание на агрессивный русофобский тон главы Пентагона, в этих заявлениях прямо поощряются реваншистские настроения партии войны в Киеве», — приводит агентство слова Захаровой.

Владимир Быстряков о сыворотке русофобии и ее фатальных последствиях © rian.com.ua

Также ранее в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя заявления Остина по теме членства Украины в НАТО, заявил РИА Новости, что Москва предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева будет иметь последствия.