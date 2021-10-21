Она отметила, что каждая страна имеет право развивать отношения по всем сферам с другими суверенными государствами.
«При этом, конечно, обратили внимание на агрессивный русофобский тон главы Пентагона, в этих заявлениях прямо поощряются реваншистские настроения партии войны в Киеве», — приводит агентство слова Захаровой.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.
Также ранее в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя заявления Остина по теме членства Украины в НАТО, заявил РИА Новости, что Москва предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева будет иметь последствия.