Бывший солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок во время выступления с группой «Ляпис 98» в Полтаве устроил драку прямо на сцене. Об этом 21 октября сообщил Telegram-канал «МВД»

«Какой-то выпивший мужик подошел к сцене и что-то сказал Михалку. Тот предложил ему подняться. Как оказалось, доходяга — уличный музыкант, все пытался высказать свое какое-то мнение, в ответ на что Михалок сорвался и клоцнул его головой», — говорится в сообщении.

Экс-лидер «Ляписа Трубецкого» придумал необычный образ на Хэллоуин © Платонова Алина / wikimedia.org

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Сергею Михалку. В 2015 году он попросил права на постоянное проживание на Украине. Причиной стало то, что поддержка группой «Ляпис Трубецкой» событий Майдана на Украине негативно воспринимается властями России и Белоруссии.