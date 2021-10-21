Украинский комментатор Сергей Лукьяненко, комментируя матч между «Спартаком» и «Лестером» пожелал проигрыша российской команде. Трансляция игры велась 20 октября

Игра состоялась 20 октября в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

«Приветствую вас в Москве, в столице страны-агрессора, страны-оккупанта», — так Лукьяненко открыл трансляцию матча.

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К слову, матч действительно завершился поражением российской команды — 3:4 в пользу британского «Лестера».

Український коментатор в прямому ефірі матчу Спартак Москва – Лестер назвав Росію окупантом 👏🔥 pic.twitter.com/Xx3OiNbmgx — Футбол 24 (@football24tv) October 21, 2021

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