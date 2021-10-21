Игра состоялась 20 октября в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

«Приветствую вас в Москве, в столице страны-агрессора, страны-оккупанта», — так Лукьяненко открыл трансляцию матча.

Беленюк сходил на футбол с Усиком и разгневал «патриотов»
Беленюк сходил на футбол с Усиком и разгневал «патриотов»
© Беленюк/Instagram
В своей речи он упомянул Крым и войну в Донбассе, а также пожелал «Спартаку» поражения.

К слову, матч действительно завершился поражением российской команды — 3:4 в пользу британского «Лестера».

 