Игра состоялась 20 октября в Москве на стадионе «Открытие-Арена».
«Приветствую вас в Москве, в столице страны-агрессора, страны-оккупанта», — так Лукьяненко открыл трансляцию матча.
В своей речи он упомянул Крым и войну в Донбассе, а также пожелал «Спартаку» поражения.
К слову, матч действительно завершился поражением российской команды — 3:4 в пользу британского «Лестера».
Український коментатор в прямому ефірі матчу Спартак Москва – Лестер назвав Росію окупантом 👏🔥 pic.twitter.com/Xx3OiNbmgx— Футбол 24 (@football24tv) October 21, 2021