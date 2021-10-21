Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала новость об исключении депутата Верховной Рады Ильи Кивы провокацией в интересах действующей власти, которая разными способами пытается расправиться с политической силой. Об этом 21 октября сообщается на сайте партии

«Сегодня в информпространстве Украины была запущена очередная лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии… Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации партии, используя смонтированное манипуляционное видео, попытались продвигать… юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что действия организаторов провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов политической силы, а сами они понесут партийную ответственность. При этом имена и должности партия предпочла не называть.

Руководство ОПЗЖ Юрий Бойко и Сергей Левочкин, против которых Кива сначала выступил с обвинениями, а потом передумал, заявили, что были бы против его исключения, даже если бы такой вопрос возник.

В частности, Бойко заявил, что в Полтавской области сложилась «непростая ситуация, вызванная внутрипартийной конкуренцией» и выразил уверенность, что ситуация разрешится. Левочкин назвал Киву «очень искренним и всегда перфоменсирующим то, что ему кажется правильным». Сейчас, по словам депутата, «вообще время не для исключений, а для объединения всех здоровых сил, способных вернуть в Украину мир и развитие». «Хрена лысого»: Кива заявил, что его исключили из ОПЗЖ, Рабинович опроверг © Facebook, скриншот видео Вадим Рабинович

В четверг, 21 октября Кива заявил, что его исключили из партии на конференции Полтавской областной организации, которой заведует «ставленник Бойко», и возможно исключат из фракции, поскольку он политически неугоден Бойко и Левочкину. Он обвинил коллег в системной работе, которую они вели на протяжении целого года, поскольку он не давал им возможность «сливать, продавать партию и подделывать документы».

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович успел назвать своих коллег вредоносными. Но спустя некоторое время, после того как прояснилась «утка», Кива выступил с новым заявлением и назвал членов своей партии «честными и чистоплотными».