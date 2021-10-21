«(План «Б» — ред.) есть… Начиная с возможности оспаривать в суде. У нас также есть возможность, над которой мы работаем, подавать жалобы в европейские институции, которые занимаются защитой конкуренции… В частности, в DG Competition… И американские санкции», — заявил он.
По словам Витренко, правительство США «очень четко» обозначило в совместном с правительством Германии заявлении, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейскому законодательству.
Украина будет добиваться, чтобы ЕС признал несоответствие СП-2 законам Евросоюза, добавил он.