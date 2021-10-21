Планом «Б» для Украины после запуска газопровода «Северный поток-2» станут многочисленные обращения в международные инстанции Европейского союза и к США, сказал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью DW

«(План «Б» — ред.) есть… Начиная с возможности оспаривать в суде. У нас также есть возможность, над которой мы работаем, подавать жалобы в европейские институции, которые занимаются защитой конкуренции… В частности, в DG Competition… И американские санкции», — заявил он.

Эксперт по энергетике объяснил, почему европейцы идут против своих интересов и не сертифицируют «Северный поток - 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Украина будет добиваться, чтобы ЕС признал несоответствие СП-2 законам Евросоюза, добавил он.