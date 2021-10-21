Депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» прямо в зале парламента исполнили песню про Степана Бандеру, получившую «вирусную» популярность в TikTok. Видео 21 октября опубликовал депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook

Батько наш Бандера: Tik-Tok захватывает новый флешмоб © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк Степане Бандере. Новый тренд подхватили преимущественно школьники — они поют песню на переменах, в туалетах или даже во время уроков.

«Не только школьники знают, что "Батько наш Бандера (отец наш — Бандера — ред.)!» — написал Вятрович.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.