Ранее в сети появился флешмоб, в котором пользователи соцсетей исполняют на камеру песню о кумире националистов Степане Бандере. Новый тренд подхватили преимущественно школьники — они поют песню на переменах, в туалетах или даже во время уроков.
«Не только школьники знают, что "Батько наш Бандера (отец наш — Бандера — ред.)!» — написал Вятрович.
Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.