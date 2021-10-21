Стоимость энергоресурсов стала непосильной для большого числа украинских предприятий, из-за чего они могут закрыться – это приведет к экономической катастрофе и потере суверенитета. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Черный, его в четверг, 21 октября, процитировала пресс-служба политсилы

«Повышение стоимости энергоносителей, которое происходит в мире в целом и в Украине в том числе, может поставить под угрозу не только экономику Украины, но и ее суверенитет. Есть информация, что большой процент предприятий, которые используют газ, не смогут платить 50 гривен (около 135 руб. — ред.) за куб, по цене, которая уже сформирована. Если произойдет закрытие предприятий, то это будет экономическая катастрофа для Украины», — заявил депутат.

Без тепла и света. Как Украина «декоммунизирует» энергетику © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Непонятно, какая экономическая ситуация будет в мире, потому что может начаться мировой кризис в следующем году, который затронет и Украину. Власть не имеет четкого экономического курса и реализует лишь те наставления, которые ставит перед нею внешнее управление, как она их называет — внешние партнеры. За все должна отвечать власть, потому что именно ее выбирает народ решать все вопросы», — отметил Черный.

Он добавил, что ситуацию с ценами можно изменить, так как на Украине есть газ собственной добычи, но нужно вводить чрезвычайное положение в энергетической сфере и дать этот газ населению по той цене, которая была.