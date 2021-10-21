Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что цена газа для бюджетных организаций, которые заявили о невозможности его покупки из-за слишком высокой цены, и так достаточно низкая. Об этом 20 октября он рассказал в интервью DW

На вопрос об увеличении цены бюджетным учреждениям «Нафтогаза» Витренко заявил, что «цена на газ в 2-3 раза меньше текущей рыночной цены».

«Кроме того, рыночная цена увеличилась почти в десять раз за год. Если прошлым летом цены были меньше чем $100, то сейчас — $1200 (за тысячу кубометров — ред.). Цена 16,8 гривен (за куб, или 16 800 грн за тысячу кубов, около $640) соответствует рыночным условиям и намного ниже, чем текущая месячная цена из-за заключения контракта не на месяц, а до конца следующего года», — заявил он.

Уволенный за прогулы директор «Нафтогаза» успел выписать себе 100 млн грн премии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем на Украине начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, это коснется не всех.

В частности, больницы и другие учреждения социальной сферы уже начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.