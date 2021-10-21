«Хочу сделать официально заявление. Сейчас в интернете "гуляет" видео, где группа каких-то людей исключает меня из рядов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". С полной ответственностью заявляю, что это чистая дезинформация аферистов, которые ранее были уличены в преступлениях перед партией, и перед законом. Поэтому я в строю, я на острие атаки и так будет всегда», — заявил депутат.
При этом Кива не стал называть имена «аферистов», но поспешил заявить, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это партия «сильных, порядочных и чистоплотных людей».
Ране Кива заявил, что его исключили из партии на конференции Полтавской областной организации, и возможно исключат из фракции, поскольку он политически неугоден своим коллегам Юрию Бойко и Сергею Левочкину. По его словам, это была их системная работа, которую они вели на протяжении целого года, поскольку он не давал им возможность «сливать, продавать партию и подделывать документы».