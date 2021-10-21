Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива выяснил, что его не исключали из партии, а видео, которое распространили в сети, не соответствует действительности. Заявление политика 21 октября обнародовал PavlovskyNEWS в Telegram

«Хрена лысого»: Кива заявил, что его исключили из ОПЗЖ, Рабинович опроверг © Facebook, скриншот видео Вадим Рабинович

При этом Кива не стал называть имена «аферистов», но поспешил заявить, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это партия «сильных, порядочных и чистоплотных людей».

Ране Кива заявил, что его исключили из партии на конференции Полтавской областной организации, и возможно исключат из фракции, поскольку он политически неугоден своим коллегам Юрию Бойко и Сергею Левочкину. По его словам, это была их системная работа, которую они вели на протяжении целого года, поскольку он не давал им возможность «сливать, продавать партию и подделывать документы».