В Кировоградской области за минувшие сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, а в больницах заполнено всего 30% коек и нет очередей из автомобилей скорой помощи. Об этом 21 октября сообщила ТСН

По словам главного врача Центральной городской больницы Александра Артюха, по состоянию на 20 октября в больнице находятся около 70 «ковидных» пациентов.

В горсовете Кропивницкого уверены, что все дело в жестких ограничениях в общественном транспорте: коммунальные автобусы и троллейбусы ездят полупустыми. На остановках очереди, люди недовольны, но уже смирились.

Объединяющая пандемия. Почему Россия и Украина не могут справиться с коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

Число случаев коронавируса на Украине за минувшие сутки выросло на рекордные с начала пандемии 22,4 тысячи. Всего с начала пандемии на Украине заболели — 2 701 600 человек, летальных исходов — 62 389.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешний этап в борьбе с пандемией самый тяжелый для страны за все время.