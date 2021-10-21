По словам главного врача Центральной городской больницы Александра Артюха, по состоянию на 20 октября в больнице находятся около 70 «ковидных» пациентов.
В горсовете Кропивницкого уверены, что все дело в жестких ограничениях в общественном транспорте: коммунальные автобусы и троллейбусы ездят полупустыми. На остановках очереди, люди недовольны, но уже смирились.
Несмотря на то, что город находится в «желтой» зоне и невакцинированные особых ограничений не чувствуют, число желающих сделать прививку выросло втрое. Отмечается, что привиты уже треть граждан, из них значительная часть — люди преклонного возраста.
Число случаев коронавируса на Украине за минувшие сутки выросло на рекордные с начала пандемии 22,4 тысячи. Всего с начала пандемии на Украине заболели — 2 701 600 человек, летальных исходов — 62 389.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешний этап в борьбе с пандемией самый тяжелый для страны за все время.