Коллизии, связанные с церковным расколом на Украине, необходимо объективно освещать в медиа, но с этим есть серьезные проблемы. Об этом говорили участники дискуссии «Действия Фанара на Украине: отражение в медиапространстве», состоявшейся в рамках IX Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово», передает сайт Московской патриархии

Фестиваль проходит в подмосковном пансионате «Клязьма» 18-22 октября.

В ходе дискуссии отмечалось, что на Украине единственными информационными ресурсами, которые рассказывают о фактах захватов и незаконной перерегистрации храмов, о нарушениях прав верующих, остаются православные СМИ.

Глава пресс-службы Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Василий Анисимов отметил, что «наряду с объяснением исторического контекста и антиканоничности деяний Константинополя, сегодня крайне важно добиваться со стороны государства и общества правового, законного решения вопроса». По его словам, очень важно, «используя государственные механизмы, восстанавливать справедливость, а журналистика должна помочь распространить достоверную информацию».

После получения так называемой Православной церковью Украины томоса об автокефалии в стране регулярно происходят рейдерские захваты храмов УПЦ. В прошлом году было зафиксировано несколько случаев поджогов храмов канонической Церкви. Так, в Одессе в апреле 2020 года православный храм УПЦ забросали «коктейлями Молотова».

«За водку и за низкую мораль»: украинский раскольник из ПЦУ стал звездой шансона © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В августе этого года на Украине прошли многочисленные акции протеста в связи с визитом Варфоломея в Киев по случаю Дня независимости. Прихожане УПЦ обвиняют его в расколе православия в стране из-за передачи так называемой Православной церкви Украины томоса об автокефалии.