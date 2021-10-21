В пресс-службе отметили, что детали этой сделки были обнародованы еще в июне.
Как сообщалось ранее, министерства обороны Украины и Великобритании подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины.
Предполагается, что Лондон поставит Киеву новые военно-морские платформы. Кроме того, Украина приобретет у Великобритании два противоминных корабля класса Sundown, а также ракеты класса «земля-воздух», ракеты для военных самолетов и высокотехнологичных самонаводящихся ракет Brimstone для установки на кораблях украинских ВМС.
В конце октября президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Великобританию. В ходе визита планируется заседание стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.