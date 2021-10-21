Компания «Нафтогаз» не делает громких заявлений о готовности Украины к отопительному сезону, что свидетельствует о нехватке в стране газа. Об этом на днях в эфире UKRLIFE.TV заявил украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский

Всех причастных к фильму «Солнцепек» внесли в черный список Украины © скриншот видео трейлера "Солнцепек" Владимира Зеленского о том, что Украина в полной мере готова к отопительному сезону, мало что значит, поскольку «успокаивать» народ его обязывает должность.

«"Нафтогаз" по идее должен был отчитываться, что в моем распоряжении за исключением технического газа и газа в режиме таможенного склада, есть столько… Для того, чтобы панику сбить и сказать, что у меня хватает или не хватает. Судя по тому, что "Нафтогаз" молчит, значит, не хватает», — уверен Землянский.

При этом эксперт уточнил, что из-за «управленческого бардака» он не готов спрогнозировать, как на Украине в принципе может закончиться отопительный сезон.

Ранее Землянский говорил о том, что Россия предложила прямые газовые контракты Украине, чтобы предупредить наплыв замерзающих беженцев, к которым не готовы, в том числе, Белоруссия и страны Европы. Эксперт уверен, что Киев мог бы разделить политические и социальные вопросы и согласиться на предложение РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина входит в отопительный сезон со стабильной политикой. Между тем в ряде регионов уже начались проблемы: мэры и главы отдельных администраций сообщают, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.